Air France-KLM en Lufthansa doen beter bod op Portugees TAP

LISSABON (ANP/BLOOMBERG) - Air France-KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpública, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Naar verwachting valt halverwege oktober de beslissing.

De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9 procent in TAP, dat tijdens de coronacrisis werd genationaliseerd. Voor Air France-KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant.

Topman Ben Smith van Air France-KLM, dat een bod doet op maximaal 49,9 procent van de aandelen, benadrukte dat hij van Lissabon het Zuid-Europese knooppunt van de luchtvaartgroep wil maken. Dit toont volgens Smith een "duidelijke intentie om banen en waarde in Portugal te creëren". Lufthansa zegt veel ervaring te hebben bij het opbouwen van luchtvaartmaatschappijen en daarom een goede partner van TAP te zijn.