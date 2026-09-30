Rita Ora aangeklaagd door ex-manager om achtergehouden miljoenen

Rita Ora is door haar voormalige manager aangeklaagd voor meer dan 3 miljoen pond, omgerekend ruim 3,5 miljoen euro. Volgens Britse media zou de zangeres deze Sarah Stennett dit geld contractueel nog verschuldigd zijn.

Haar voormalige manager beweert dat Ora een deel van haar winst van tournees en tv-werk niet aan haar bedrijf heeft afgestaan. Zo zou de zangeres niet helemaal eerlijk zijn geweest over het geld dat ze verdiende als jurylid van het tv-programma The Masked Singer.

De 34-jarige Ora brak twee jaar geleden met haar manager, omdat ze naar verluidt niet dezelfde ideeën hadden over de koers van haar carrière. Daarvoor werkten ze vijftien jaar samen, nadat Stennett de zangeres in 2009 had gecontracteerd. Ora is onder meer bekend van nummers als Let You Love Me en Anywhere. Ze is getrouwd met regisseur Taika Waititi.