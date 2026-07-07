LEIDEN (ANP) - Airbus is van plan om met een vliegtuigmotorenfabrikant een bedrijf op te zetten voor de productie van waterstofmotoren. Die moeten op termijn een alternatief worden voor verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen, om zo de CO2-uitstoot van de luchtvaart te verminderen. De Europese vliegtuigbouwer verwacht dat de joint venture met MTU Aero Engines vanaf volgend jaar actief is.

De twee bedrijven willen motoren bouwen die werken met brandstofcellen die aan boord waterstof via een chemische reactie omzetten in elektriciteit. De enige uitstoot zou dan uit waterdamp bestaan. Het voordeel ten opzichte van batterijen is dat de brandstofcellen niet zoveel wegen.

De twee bedrijven verwachten door hun kennis en ervaring te delen een "Europese topspeler" te worden die wetenschappelijk onderzoek kan omzetten in motoren die breed ingezet kunnen worden in de luchtvaart. Ze geven in de aankondiging van hun samenwerking geen concreet jaartal waarin hun technologie beschikbaar moet zijn voor de luchtvaart.