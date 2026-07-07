BRUSSEL (ANP/BELGA) - Ondanks de kwalificatie van België voor de kwartfinales van het WK voetbal, laat de Belgische voetbalbond (KBVB) de zaak rondom de Amerikaanse spits Folarin Balogun niet rusten. Dat meldde de KBVB dinsdag.

Balogun kreeg in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump werd de automatische schorsing van Balogun van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke, waardoor hij kon meedoen tegen België.

Een klacht van de KBVB werd onontvankelijk verklaard. België won uiteindelijk het duel met 4-1. "De KBVB is trots op de manier waarop de Rode Duivels gisteren op het veld hebben gereageerd", schrijft de bond. "Tegelijk blijft de KBVB het lopende FIFA dossier naast het veld verder opvolgen. De KBVB is ervan overtuigd dat het internationale voetbal gebaat is bij een disciplinaire en bestuurlijke werking die volledig beantwoordt aan de principes van rechtszekerheid, transparantie, gelijke behandeling en fair play."