Alfen boekt weer meer omzet, verkoop oplaadsystemen daalt opnieuw

ALMERE (ANP) - Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. Het bedrijf groeide in het eerste kwartaal ook al. Wel blijven de verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's, net als in de vorige periode, verder omlaaggaan.

In het tweede kwartaal boekte Alfen een omzet van 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De groei werd vooral gedreven door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen euro naar bijna 28 miljoen euro. De winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen kwam uit op 4,2 miljoen euro, tegenover 5,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2025.

Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar voor Alfen. "De energietransitie wint steeds meer momentum." Colijn haalde onder meer het doel aan van de Europese Commissie om de uitrol van het elektriciteitsnet te versnellen.