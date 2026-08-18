ICC-voorzitter op Amerikaanse sanctielijst

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC). Ook voorzitter Tomoko Akane staat nu op de Amerikaanse sanctielijst.

Hoewel de VS zelf geen lid zijn van het ICC, gaat de regering van Donald Trump steeds verder in haar strijd tegen het hof. Vorig jaar werden al sancties opgelegd aan onder meer rechters, als reactie op het arrestatiebevel dat het ICC uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Akane zei vorig jaar in het Europees Parlement dat de Amerikaanse sancties een gevaar zijn voor het voortbestaan van het ICC. Volgens de Japanse rechter wilden bedrijven niet meer met het strafhof samenwerken en vertrokken medewerkers uit angst om zelf ook doelwit te worden van Amerikaanse maatregelen.

Ook Europese leiders spraken zich fel uit tegen de sancties van de VS. Nederland verklaarde als gastland van het ICC achter het hof te staan.