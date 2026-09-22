Alibaba lanceert nieuwe AI-chip voor uitbreiding datacenters

HANGZHOU (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba heeft een nieuwe AI-chip gelanceerd die de concurrentie moet aangaan met het Amerikaanse Nvidia en de enorme uitbreiding van datacentercapaciteit in de komende jaren moet ondersteunen. De chip werd gepresenteerd tijdens de jaarlijkse conferentie van Alibaba Cloud in de oostelijke stad Hangzhou.

Volgens Alibaba, dat zich steeds meer richt op kunstmatige intelligentie (AI), is de nieuwe chip, de Zhenwu V900-accelerator, de krachtigste AI-chip van China. De chip levert volgens het bedrijf drie keer betere prestaties dan zijn voorganger en kan worden gebruikt voor de training van geavanceerde AI-modellen.

Alibaba is een van de grootste investeerders in AI onder de Chinese bedrijven. Het bedrijf heeft toegezegd meer dan 53 miljard dollar uit te trekken voor de uitbreiding van zijn AI-capaciteiten over een periode van drie jaar. Ook zei topman Eddie Wu dinsdag op de conferentie te streven naar 20 gigawatt aan datacentercapaciteit voor de wereldwijde Alibaba Cloud-diensten tegen 2032.