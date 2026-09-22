Dochter Robin Williams wil dat fans stoppen met AI-video's vader

De dochter van Robin Williams heeft fans op X gevraagd om te stoppen met het verspreiden van neppe video's van haar overleden vader. Het is de derde keer in een jaar tijd dat Zelda Williams fans aanspreekt over filmpjes van haar vader die gemaakt worden met kunstmatige intelligentie (AI). Op X schreef ze dinsdag: "Dat hij er niet meer is, betekent niet dat hij nu jouw puppy is. Schaam je."

Op sociale media circuleerde een zogenaamde "geheime video" van Robin Williams, maar volgens de 37-jarige dochter van de in 2014 overleden acteur is het overduidelijk een nepfilmpje. "Wie fan zegt te zijn en dit gelooft, heeft overduidelijk zonder geluid naar zijn films geluisterd, want zijn stem is robotachtig en vreselijk." Ook schreef ze: "Het is duidelijk AI, en niet eens bijzonder overtuigende AI."

Zelda Williams vroeg in oktober 2025 al aan fans om te stoppen met het sturen van AI-filmpjes van Robin Williams naar haar. "Het is niet wat hij zou willen", schreef ze toen op Instagram. In september maakten de kinderen van Robin Williams zijn Instagram-account weer actief om hem te eren, maar ook om te vragen om alleen nog echte video's van hem te delen.