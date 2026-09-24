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Amerikaanse exportstop diesel drijft Nederlandse pompprijs op

24 sep , 11:22Zakelijk
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ANP
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DEN HAAG (ANP) - De prijzen aan de Nederlandse pomp gaan waarschijnlijk verder omhoog als de Amerikaanse regering de export van diesel de komende maanden verbiedt. Hoeveel Amerikaanse diesel precies in Nederland terechtkomt, is moeilijk te zeggen. Een belangrijk deel van de Nederlandse diesel komt uit de VS, maar door de internationale handel kan Amerikaanse diesel ook via landen als Noorwegen en Turkije ons land binnenkomen.
Erik de Vries van branchevereniging voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE wijst er wel op dat de vraag naar diesel in Nederland flink aan het dalen is, omdat steeds meer mensen elektrisch rijden. "Maar op de korte termijn kan zo'n exportverbod wel een probleem zijn en gaat dat zeker pijn doen. Diesel wordt niet alleen gebruikt in vrachtwagens, maar ook in de landbouw, in de bouw voor aggregaten, en in de industrie", aldus de directeur.
Ook consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers, dat de brandstofprijzen bijhoudt, verwacht hogere prijzen aan de pomp bij een Amerikaanse exportstop.
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