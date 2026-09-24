Oprah Winfrey komt volgend jaar naar Rotterdam

Oprah Winfrey komt volgend jaar naar Nederland. De Amerikaanse presentatrice en mediamagnaat is op 24 september 2027 een van de sprekers tijdens Business Forum in Rotterdam Ahoy, meldt de evenementenlocatie donderdag. Op LinkedIn zegt de organisator: "Hier was ik achter de schermen al zooooo lang mee bezig en nu mag ik het aan IEDEREEN vertellen!"

Het leiderschapsevent staat volgend jaar in het teken van het thema Reinvent. Naast Winfrey zijn onder anderen Coolblue-oprichter Pieter Zwart, digitaal antropoloog Rahaf Harfoush en Nobelprijswinnaar Philippe Aghion aangekondigd als sprekers.

Business Forum werd de afgelopen jaren in Amsterdam gehouden en verhuist voor de komende editie naar Rotterdam. Het evenement richt zich op leiderschap en ondernemerschap.

Ticketprijzen liggen tussen de 995 en 1495 euro.