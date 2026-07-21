Amerikaanse handelsgezant hint op nieuwe importheffingen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer heeft in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNBC gehint op nieuwe Amerikaanse importheffingen. "We verwachten dat er binnenkort actie zal worden ondernomen", reageerde hij toen hem werd gevraagd of er nieuwe invoertarieven op komst zijn.

Financial Times meldde dinsdag op basis van ingewijden dat de Amerikaanse president Donald Trump op het punt staat om nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen.

Greer kon nog geen specifieke tijdlijn aangeven. Trumps huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10 procent loopt aanstaande vrijdag af. De handelsvertegenwoordiger zei dat hij dat soort zaken nog niet bekend kan maken, omdat hij eerst het Congres en andere belanghebbenden moet informeren voordat zoiets naar buiten wordt gebracht.