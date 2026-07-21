Harry Styles annuleert optreden wegens gezondheidsproblemen

Het optreden van Harry Styles in São Paulo in Brazilië is dinsdag enkele uren voor aanvang afgelast. Dat maakt Live Nation bekend in een verklaring op sociale media. De Britse zanger kampt volgens de organisator met gezondheidsproblemen.

Wat voor gezondheidsproblemen de 32-jarige zanger heeft, is niet bekend. Live Nation laat weten dat fans die een kaartje hadden voor het optreden van Styles door Ticketmaster worden gecompenseerd. Ook wordt verklaard dat het optreden van vrijdag 24 juli zoals gepland doorgaat.

Styles stond eerder ook al op 17 en 18 juli in het Estádio do Morumbi als onderdeel van zijn Together, Together-tournee. Zelf heeft de zanger nog niet gereageerd op het afgelaste optreden.