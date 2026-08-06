WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De import van olie uit Saudi-Arabië door de Verenigde Staten is in de maand juli gedaald naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz, aldus persbureau Bloomberg na cijfers van het Amerikaanse energieministerie. Het is volgens Bloomberg voor het eerst sinds 1985 dat over een volledige maand geen enkel vat Saudische olie is geïmporteerd in de VS.

Amerikaanse raffinaderijen zijn door de verstoringen van de olie-export uit het Midden-Oosten op zoek gegaan naar alternatieven voor olie uit Saudi-Arabië. Voor het begin van de Iranoorlog eind februari werden nog honderdduizenden vaten per dag (van 159 liter) aan Saudische olie ingevoerd voor verwerking door Amerikaanse raffinaderijen.

Venezuela profiteert van de zoektocht van Amerikaanse oliemaatschappijen naar alternatieven. In juli werden ongeveer 600.000 vaten aan Venezolaanse olie geïmporteerd in de VS. Dat waren er circa 100.000 per maand begin dit jaar.

Kenners zeggen dat de import in augustus weer op gang zal komen omdat tankers onderweg zijn naar de VS met olie die is geladen in de Saudische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Saudi-Arabië vervoert olie via pijpleidingen vanaf de Perzische Golf naar de Rode Zee om zo de Straat van Hormuz te omzeilen.