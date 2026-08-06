MUSCAT (ANP/RTR) - Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker voor zijn zuidkust. Dat melden staatsmedia op gezag van het ministerie van Transport.

In juni strandde de olietanker Caroline Bezengi, vermoedelijk nadat een explosie aan boord had plaatsgevonden. Een van de hypotheses is dat het schip op een mijn is gevaren, waarna de machinekamer volliep. De tanker, die vaart onder Kameroense vlag, behoort vermoedelijk tot de zogenoemde Russische schaduwvloot. De Bezengi staat daarom onder sancties van de EU.

Afgelopen week begon de hoeveelheid olie die daardoor de zee in stroomde, toe te nemen. Volgens een schatting van Greenpeace zou de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer beslaan. De organisatie waarschuwde voor de gevolgen voor het milieu.

Onduidelijk is wat de aanleiding is van de plotseling toegenomen olievlek. Eveneens onduidelijk is wat voor operatie Oman optuigt om het olielek in te dammen.