Amerikaanse websites Ahold Delhaize toch weer offline

ZAANDAM (ANP) - De Amerikaanse websites van enkele merken van Ahold Delhaize zijn toch weer offline. Eerder op dinsdagochtend werkten verschillende websites weer. Onder meer Food Lion en Giant Food waren bereikbaar. Later werden ze toch weer onbereikbaar. Hannaford en Stop & Shop hebben, voor zover bekend, nog helemaal niet online gestaan.

Op de website van Giant Food was korte tijd een statement te zien waarin excuses worden aangeboden voor de onderbreking van de service. Ook werden er via een actiecode kortingen aan klanten aangeboden. Bij Food Lion stond er op de homepage een bericht met "we are so back".

Ahold Delhaize haalde om het cyberincident uit voorzorg systemen offline, waardoor veel webshops onbereikbaar waren en de bevoorrading van winkels in de problemen kwam. De Nederlandse webshops van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall waren eerder ook offline, maar zijn inmiddels weer actief. In een eerdere verklaring zei Ahold Delhaize dat de websites van de Amerikaanse merken "in de komende dagen" weer bereikbaar zouden zijn.