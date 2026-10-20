Japanse keizer op bezoek bij Aziatische Paraspelen

De Japanse keizer Naruhito heeft een bezoek gebracht aan de Aziatische Paraspelen Aichi-Nagoya 2026. De keizer ontmoette er atleten en keek naar potjes tafeltennis, is te zien op foto's. De Aziatische Paraspelen worden voor het eerst in Japan gehouden.

De vijfde Aziatische Paraspelen worden van 18 tot en met 24 oktober georganiseerd. Er doen 2700 atleten uit 45 Aziatische landen en regio's mee in achttien verschillende sporten. Er worden wedstrijden gespeeld in onder andere para-atletiek, rolstoelbasketbal, blindevoetbal, para-badminton en para-zwemmen.

De Volksrepubliek China gaat dinsdagavond lokale tijd met 120 medailles aan kop in het klassement, gevolgd door Japan met 52 plakken. De derde plaats is momenteel nog voor Oezbekistan met 44 medailles.