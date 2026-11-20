NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met zware koersverliezen gesloten, met rake klappen voor Anthropic, Nvidia en andere chipbedrijven. Anthropic maakte een dag eerder nog een succesvol debuut op Wall Street met de grootste beursgang ooit. Maar de zorgen bij beleggers over de winstgevendheid van de enorme AI-investeringen staken nu weer de kop op.

Anthropic zakte ruim 9 procent tot 88,30 dollar per aandeel. De introductiekoers lag op 83 dollar per aandeel. Met de beursgang haalde de maker van chatbot Claude in totaal 119,5 miljard dollar op.

Nvidia verloor bijna 14 procent en leverde over de gehele week 23 procent aan waarde in. Het AI-chipconcern wordt volgens persbureau Reuters onderzocht door de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC naar zijn boekhoudkundige praktijken. Daarmee nam de onrust rond Nvidia verder toe na het spionageschandaal rond voormalig topman Jensen Huang.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager op 48.147,33 punten. De S&P 500 daalde 3,7 procent tot 6910,39 punten. Daarmee is de graadmeter met de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten meer dan 10 procent gedaald na het recordslot van begin oktober.

De technologiegraadmeter Nasdaq kelderde 5,3 procent tot 22.617,73 punten. De Nasdaq staat nu lager dan aan het begin van dit jaar door de recente uitverkoop in de chipsector.

Chipproducenten AMD, Marvell Technology en Micron Technology doken tot bijna 14 procent in het rood. Grote techbedrijven als Amazon, Microsoft en Facebook-moeder Meta eindigden tot bijna 6 procent in de min. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde vrijdag enorme belastingen op te leggen aan Amerikaanse bedrijven die datacenters in andere landen willen bouwen.

Gap ontsnapte aan de negatieve stemming en klom ruim 11 procent. De kledingverkoper, bekend van merken als Old Navy en Banana Republic, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht.