De Amerikaanse komiek en acteur Nick Cannon is in het ziekenhuis opgenomen in verband met de auto-immuunziekte lupus. In een bericht op Instagram is te zien dat de 46-jarige Cannon in een ziekenhuisbed ligt. "De wereld kan je behoorlijk uitputten", schrijft hij erbij. "Bid voor me, iedereen!" Ook deelt hij de hashtag #LupusWarrior en een video van een MRI-machine.

Lupus is een chronische aandoening, waarbij ontstekingsreacties op verschillende plekken in het lichaam kunnen optreden. Cannon maakte in 2012 bekend de ziekte te hebben. Ook zangeres Selena Gomez heeft lupus.