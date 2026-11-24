NEW YORK (ANP) - Anthropic is dinsdag op de beurzen in New York onder de introductiekoers van 83 dollar gezakt. Beleggers die afgelopen donderdag massaal instapten tijdens het recordbrekende beursdebuut van het bedrijf achter AI-chatbot Claude, zagen daarmee hun koerswinsten weer volledig verdampen.

Het aandeel noteerde kort na aanvang van de handel op Wall Street ruim 6 procent lager op zo'n 82 dollar. Anthropic sloot afgelopen donderdag bij zijn debuut, waarmee een recordbedrag van 119,5 miljard dollar werd opgehaald, nog 17 procent boven de introductieprijs. Bij de opening op die dag steeg het aandeel zelfs 34 procent tot ongeveer 111 dollar.