UTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht heeft besloten het tienjarige contract met Keolis voor het regionale busvervoer voortijdig te beëindigen. De ov-concessie loopt tot eind 2035, maar Utrecht wil het contract op 29 april 2028 beëindigen. Keolis draait fors verlies op het openbaar vervoer in dit gebied, dat de stad Amersfoort en het westelijk en oostelijk deel van de provincie beslaat.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een regionale ov-concessie vroegtijdig wordt beëindigd omdat de exploitatie niet rendabel is. De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland besloten onlangs om het contract met EBS jaren eerder te ontbinden.