NEW YORK (ANP) - Apple en Palantir gingen dinsdag flink omlaag op de beurzen in New York na tegenvallende kwartaalberichten. Techconcern en iPhone-maker Apple boekte afgelopen kwartaal een recordomzet en recordwinst. De omzetgroei viel echter lager uit dan een kwartaal eerder. Ook de verkopen in China en de inkomsten uit diensten vielen tegen. Apple rekent daarnaast op lagere winstmarges voor het huidige belangrijke feestdagenkwartaal, waarbij het bedrijf wees op de stijgende kosten voor geheugenchips. Het aandeel werd ruim 3 procent lager gezet.

Palantir verloor ruim 6 procent. De omzet van het bedrijf, dat software ontwikkelt voor het analyseren van grote hoeveelheden data voor bedrijven, het leger en veiligheidsdiensten, verdubbelde bijna en overschreed voor het eerst de 2 miljard dollar, dankzij de sterke vraag naar AI-gestuurde software. De verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig, na de overwegend lagere slotstanden een dag eerder.