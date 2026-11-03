Ferrari verhoogt winstverwachting door sterke vraag dure modellen

MARANELLO (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft zijn winstverwachting voor heel 2026 opnieuw naar boven bijgesteld, vooral door een aanhoudend sterke vraag naar exclusieve, duurdere modellen. Klanten betalen ook meer voor personalisatie, waarbij auto's volledig naar eigen smaak worden aangepast, bijvoorbeeld met bijzondere kleuren, materialen, afwerkingen en extra opties.

Ferrari verwacht nu dat de winst uit de normale bedrijfsvoering dit jaar uitkomt op minimaal 3 miljard euro. Eerder rekende het bedrijf nog op 2,97 miljard euro.

De huidige modellenreeks bestaat vooral uit auto's in het topsegment. Zo kost de Ferrari F80, een hybride supercar, ongeveer 3,6 miljoen euro. Van dit model worden slechts 799 exemplaren geproduceerd. Door de hoge prijzen kan de verkoop van zelfs een relatief klein aantal auto's al een aanzienlijke bijdrage leveren aan de omzet en winst.

De winst steeg in het derde kwartaal met 12 procent tot 753 miljoen euro, terwijl de omzet met 7 procent groeide tot 1,9 miljard euro.