CUPERTINO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Apple heeft vrijdag een rechtszaak aangespannen tegen ChatGPT-moeder OpenAI en twee voormalige werknemers van het AI-bedrijf, omdat zij vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Apple zouden hebben gestolen. De zaak werd aangespannen bij een rechtbank in het noorden van Californië.

Het zou gaan om diefstal van onder meer ontwerp van producten, informatie over productieprocessen en toeleveringsketens bij Apple. Volgens Apple was er een gecoördineerde campagne door OpenAI om vertrouwelijke informatie te verkrijgen. De zaak richt zich onder meer op een voormalige topbestuurder van Apple die nu bij OpenAI werkt en daar verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling.

Volgens Apple wil OpenAI met die gegevens de ontwikkeling van eigen apparaten helpen. De iPhone-producent zegt dat OpenAI al meer dan vierhonderd mensen in dienst heeft die eerder bij Apple werkten.