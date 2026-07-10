De aanmoedigingen van de Belgische koning Filip hebben het Belgische voetbalelftal niet geholpen op het WK. In Los Angeles zag de vorst de Rode Duivels met 2-1 ten onder gaan in de kwartfinale tegen Spanje.

Filip was als enige afgevaardigde van het Belgische koningshuis naar de Verenigde Staten afgereisd. Op de tribune zat hij naast Pascale Van Damme, de voorzitter van de Belgische voetbalbond.

De koning dineerde donderdagavond nog met de Belgische WK-selectie. Hij drukte de spelers toen op het hart om de wedstrijd tegen Spanje te winnen. "Ik heb één boodschap: morgen moeten jullie winnen! Maar dat zal ook gebeuren. Het hangt van jullie af", sprak hij.