Apple spreekt van 'buitengewone' vraag naar opvouwbare iPhone

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple zegt dat de vraag naar de nieuwste iPhone Duo "buitengewoon" is, nadat de verwachte levertijden al snel opliepen naar eind januari volgend jaar. "De vraag naar pre-orders voor de iPhone Duo, onze eerste opvouwbare iPhone, is buitengewoon", meldt het bedrijf in een verklaring.

Veel klanten die vrijdag de webwinkel van Apple openden, kregen meteen te maken met levertijden tot in november. Binnen enkele minuten schoof dat op naar december en daarna zelfs tot eind januari.

"We werken hard om dit revolutionaire nieuwe product zo snel mogelijk bij klanten te krijgen en we blijven onlinebestellingen accepteren", vervolgt Apple. Het bedrijf liet in het midden of er voorraad beschikbaar zal zijn voor klanten die niet vooraf een bestelling hebben geplaatst, wanneer het toestel op 23 oktober officieel in de verkoop gaat.

De iPhone Duo is een van de eerste grote productlanceringen onder de nieuwe topman John Ternus, die de opvolger is van Tim Cook.