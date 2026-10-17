Minister Letschert wenst nabestaanden Spanjer sterkte

Cultuurminister Rianne Letschert heeft op sociale media stilgestaan bij het overlijden van Maarten Spanjer. In een bericht op X schrijft ze de nabestaanden van de acteur en schrijver sterkte te wensen.

"Met humor en timing wist hij als acteur, schrijver en maker veel mensen een lach te bezorgen", laat Letschert weten. "Met voor mij zijn rol als chauffeur in Taxi als hoogtepunt. We gaan zijn creatieve geest en scherpe observaties missen."

Spanjer overleed zaterdag op 73-jarige leeftijd in Ouderkerk aan de Amstel in het bijzijn van zijn partner Monique Waterham. Hij leed al enige tijd aan blaas- en prostaatkanker. De acteur was naast het televisieprogramma Taxi ook te zien in diverse films, waaronder Spetters (1980) en De Schippers van de Kameleon (2003).