Apple verhoogt prijzen MacBooks en iPads om kosten geheugenchips

CUPERTINO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Apple gaat zijn wereldwijde verkoopprijzen voor onder meer MacBooks en iPads verhogen om de sterk gestegen kosten voor geheugenchips door de AI-hausse te compenseren. De prijs van de iPhone blijft wel gelijk.

Apple-topman Tim Cook had vorige week tegen zakenkrant The Wall Street Journal al gezegd dat er een prijsverhoging aankomt. Die is volgens hem "onvermijdelijk" vanwege de grote vraag naar geheugenchips en de prijsverhogingen die chipfabrikanten daardoor doorvoeren. Maar met hoeveel de prijzen zouden stijgen, gaf Cook toen niet aan.

Op de Amerikaanse website van Apple staat nu dat de verkoopprijs van de 14-inch MacBook Pro stijgt van 1699 naar 1999 dollar, omgerekend 1758 euro. De prijs van de iPad Air gaat van 599 naar 749 dollar (658 euro). Ook de HomePod-luidspreker en de streamingbox voor Apple TV worden duurder.