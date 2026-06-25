Canada vertelt 'later meer' over mogelijke songfestivaldeelname

Canada laat voorlopig in het midden of het volgend jaar voor het eerst mee wil doen aan het Eurovisie Songfestival. Dat kan nu de Canadese omroep CBC/Radio-Canada volwaardig lid is geworden van omroepenkoepel European Broadcasting Union (EBU), maar of die plannen er zijn is nog onduidelijk. Een woordvoerder zegt tegen CBC dat de omroep "later meer" gaat vertellen over het songfestival.

Eerder donderdag werd bekend dat CBC/Radio-Canada is toegetreden tot de EBU. Dat gebeurde na een stemming tijdens de algemene ledenvergadering in Praag. Het lidmaatschap van Canada volgt op een herziening van de statuten van de EBU, die donderdag werd goedgekeurd. Deze herziening maakt het mogelijk voor omroepen van buiten Europa om lid te worden als ze voldoen aan de kernwaarden van de Raad van Europa en een formele waarnemersstatus hebben bij die instelling. Of er meer landen zullen toetreden, is nog niet bekend.

Songfestivaldirecteur Martin Green liet eerder al weten dat Canada welkom is.