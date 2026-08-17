DÜSSELDORF (ANP/RTR) - Apple gaat de regels wijzigen voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads, zo maakte de Duitse mededingingsautoriteit BKA bekend. Hiermee wordt een jarenlang onderzoek van het Bundeskartellamt (BKA) afgesloten.

De Duitse autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden dan die van externe ontwikkelaars, wat mogelijk in strijd is met de mededingingsregels.

Apple moet de vensters die gebruikers van apps van externe partijen op hun smartphone of tablet te zien krijgen, waarin ze om toestemming worden gevraagd voor het gebruik van hun gegevens, opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen. De toestemmingsvensters moeten voor alle apps "ontworpen zijn om neutraal te zijn wat betreft inhoud, taal en uiterlijk", aldus BKA.

Flexibiliteit

Uitgevers van apps krijgen ook meer flexibiliteit om het door Apple vereiste toestemmingsverzoek te combineren met eigen verzoeken voor het gebruik van persoonsgegevens. Apple heeft vier maanden de tijd om de wijzigingen door te voeren. De verplichtingen gelden voor zeven jaar en worden gecontroleerd door een curator.

Frankrijk en Italië hebben Apple eerder al boetes van respectievelijk 150 miljoen euro en 98,6 miljoen euro opgelegd vanwege de kwestie. Apple verklaarde de tekst en het ontwerp van het toestemmingsvenster op verzoek van de autoriteit in bijna alle landen van de Europese Unie te zullen aanpassen.