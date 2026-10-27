Applied Materials vergroot belang in Besi tot 20 procent

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse Applied Materials breidt zijn belang in de Nederlandse chiptoeleverancier Besi uit en wil de onderlinge samenwerking tussen de twee bedrijven versterken. De grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten wijst daarbij op de groeiende rol van de onderneming uit Duiven in energiezuinige rekenkracht voor kunstmatige intelligentie (AI).

Applied Materials kocht in april 2025 een belang van 9 procent in Besi. Dat belang wordt uitgebreid tot ongeveer 20 procent. Sinds 2020 werken de twee bedrijven al samen.

"We kijken ernaar uit om onze strategische samenwerking met Besi verder uit te bouwen en de innovatieve producten en technologieën te leveren die onze klanten nodig hebben om AI-systemen op te schalen", zei Prabu Raja, president van de divisie halfgeleiderproducten bij Applied Materials in een verklaring.