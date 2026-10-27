Meghan te zien in nieuw seizoen Junior MasterChef Australië

Meghan, de hertogin van Sussex, gaat als speciale gast verschijnen in een nieuw seizoen van Junior MasterChef Australië. People meldt dat de vrouw van prins Harry daarvoor meerdere weken afreist naar Australië, zonder Harry en hun kinderen Archie en Lilibet.

In april was Meghan ook al te gast bij de volwassen versie van het kookprogramma, toen ze samen met prins Harry voor vier dagen in Australië was. In een persbericht van zender Network 10, waar Britse en Amerikaanse media over schrijven, zegt Meghan: "Ik heb afgelopen april een geweldige tijd gehad met het hele team van MasterChef, dus toen ze me vroegen om terug te komen en met deze jonge groep talenten te werken, hoefde ik niet lang na te denken."

Meghan zal in het programma te zien zijn met presentatrice Poh Ling Yeow. De professionele kok en actrice zat in de jury van de volwassen editie van MasterChef, toen de hertogin van Sussex langskwam. "Het wordt een waar genot om weer met haar samen te werken", zegt Yeow over de komst van Meghan.

Aan het programma Junior MasterChef van Network 10 doen koks mee tussen de 9 en 13 jaar oud.