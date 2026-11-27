BUENOS AIRES (ANP/AFP) - Het Argentijnse Congres heeft ingestemd met een hervorming van de centrale bank van het land. Door een aanpassing van het handvest kan de centrale bank niet langer zomaar overheidsuitgaven financieren. De hervorming was een langgekoesterde wens van president Javier Milei, die de hoge inflatie wil indammen door een einde te maken aan het persen van geld voor de overheid.

Na eerdere instemming van de Senaat, schaart nu ook een meerderheid in het Argentijnse Huis van Afgevaardigden zich achter het voorstel. Hierdoor schrijft het handvest van de centrale bank voortaan voor dat die zich alleen bezighoudt met monetaire en financiële stabiliteit. Nu staat er nog dat de centrale bank van Argentinië ook als doel heeft om de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling met sociale gelijkheid te stimuleren.

De hervorming maakt het ook moeilijker voor presidenten om zelfgekozen leiders van de centrale bank aan te wijzen. Voortaan is daar een absolute meerderheid in de Senaat voor nodig.