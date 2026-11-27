Veel mensen zijn de dupe geworden van de verkoop van nepkaarten voor een concert van Joe Jackson. De Britse muzikant trad donderdagavond op in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, maar een flink aantal bezoekers bleef teleurgesteld achter omdat hun ticket ongeldig was. Volgens het AD ging het om een "paar honderd mensen".

Er was eerder al gewaarschuwd voor de verkoop van mogelijk ongeldige tickets. Op pagina's van voorstellingen van Jackson staat de boodschap dat er frauduleuze verkopers actief zijn, zoals Eticketsy en Billetvia. "Tickets van deze partijen zijn niet geldig en geven geen toegang", luidt het bericht. Ook wordt doorverwezen naar een pagina waar staat wat mensen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van ticketfraude kunnen doen. Er wordt onder meer geadviseerd om aangifte te doen, waarbij een standaardtekst wordt gedeeld die hiervoor gebruikt kan worden. Op de pagina staat ook dat Mojo Concerts de politie al heeft geïnformeerd over de frauduleuze kaartverkoop.

Jackson geeft de komende week nog meer optredens in Nederland. Zo treedt hij zaterdag op in het Muziekgebouw Eindhoven en op zondag in Oosterpoort in Groningen. Op 1 en 2 december staat de artiest in Carré.