VELDHOVEN (ANP) - ASML en vakbonden hebben een akkoord ondertekend over het sociaal plan voor de reorganisatie bij de chipmachinemaker, meldt vakbond De Unie. Het techbedrijf kondigde eerder dit jaar aan 1700 banen te schrappen omdat de organisatie te stroef was geworden. Nu is onder andere afgesproken dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen vallen.

Boventallig verklaarde medewerkers kunnen tot die tijd mogelijk nog aan de slag op nieuwe werkplekken die vrijkomen binnen ASML. Dit kan honderden ontslagen schelen, zei het bedrijf vorige maand na het bereiken van een principeakkoord met de bonden FNV, CNV, De Unie en VHP2. Het akkoord is nu definitief, omdat een meerderheid van de vakbondsleden bij ASML heeft ingestemd met de afspraken.

ASML kondigde aan honderden managementbanen te schrappen om de bureaucratie binnen het bedrijf te verminderen. In het sociaal plan staan ook afspraken over ontslagvergoedingen en hulp bij het vinden van nieuw werk.