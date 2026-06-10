Zanger Jim Bakkum heeft een serie trouwfoto's gedeeld naar aanleiding van zijn 15-jarig huwelijk. Bij de foto's schrijft de 38-jarige Bakkum dat hij "trots" is. "Trouwen en getrouwd blijven is niet vanzelfsprekend als ik alle verhalen om me heen hoor", aldus de zanger. "Wat een dikke mijlpaal. En ze was het vanochtend niet eens vergeten."

Bakkum trouwde in 2011 met actrice Bettina Holwerda. Ze leerden elkaar kennen in 2006 tijdens de productie van de musical Grease. Samen hebben ze drie kinderen.