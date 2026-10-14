VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dassen is kritisch op de in het Amerikaanse Congres voorgestelde Match Act. Hij hoopt dat de Amerikaanse politiek na de tussentijdse verkiezingen volgende maand ook inziet dat het voorstel geen goed idee is.

Congresleden hebben extra beperkingen voorgesteld voor de op een na geavanceerdste chipmachines van ASML. De beste machines van het bedrijf mochten al niet naar China.

Volgens Dassen betekent dit dat de Amerikanen beperkingen vragen voor technologie die al elf jaar oud is. "De Match Act wil zelfs die technologie in China onmogelijk maken. Terwijl er vandaag al aanzienlijke hoeveelheden 3- en 4-nanometerchips China worden ingevoerd."

In de ogen van Dassen is het niet realistisch de Chinese technologische ontwikkeling op deze manier te stoppen. De Match Act zou er volgens hem zelfs toe kunnen leiden dat de Chinezen westerse technologie sneller illegaal gaan kopiëren.