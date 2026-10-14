BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland zal er bij de Europese Unie op aandringen om snel meer beperkingen op te leggen voor goederen die uit China worden geïmporteerd. Naast het onlangs overeengekomen importquotum van 350.000 hybride auto's die per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd, wil Duitsland ook beschermingsmaatregelen om de import van goederen uit andere sectoren te beperken.

Het gaat daarbij om goederen uit onder meer de chemische industrie, de machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor handelszaken binnen de EU, de voorstellen tegen het einde van het jaar invoert.

EU-leiders komen donderdag in Brussel bijeen om te spreken over het enorme handelstekort van de EU met China, dat in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar (31,2 miljard euro) bereikte.