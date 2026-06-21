Australië verlengt accijnskorting op brandstof met een maand

CANBERRA (ANP/RTR) - Australië gaat nog een extra maand korting geven op de belasting op benzine en diesel. Dat heeft premier Anthony Albanese zondag bekendgemaakt. Het land kampt nog steeds met hoge brandstofprijzen, die het gevolg zijn van de Iranoorlog. De steunmaatregel moet Australiërs helpen bij de stijgende kosten van levensonderhoud.

De regering zal "de accijnskorting op brandstof met nog eens een maand verlengen, waardoor benzine en diesel in juli 16 Australische dollarcent per liter goedkoper zijn dan de normale prijzen", stelt Albanese in een verklaring. Dat scheelt Australiërs ongeveer 11 Australische dollar (zo'n 6,70 euro) per tankbeurt.

Australië importeert het grootste deel van zijn brandstof. Het land heeft te maken met lokale tekorten sinds de oorlog in het Midden-Oosten in februari uitbrak. Door het conflict was de Straat van Hormuz maandenlang geblokkeerd. De belangrijke zeestraat was voor de oorlog goed voor het transport van een vijfde van de wereldwijde olie.

Wegenbelasting opgeschort

"We weten dat gezinnen nog steeds onder druk staan en we weten ook dat de gevolgen van dit conflict aan de andere kant van de wereld nog lang doorwerken in onze economie", stelde Albanese in een televisie-uitzending.

De regering van het land had eerder voor drie maanden, tot eind juni, de accijnzen op benzine en diesel al gehalveerd en de wegenbelasting voor zware voertuigen opgeschort. Die maatregelen kostten de regering naar verwachting bijna 2,6 miljard Australische dollar, omgerekend ruim 1,5 miljard euro.