WK-leider Bezzecchi geschorst voor MotoGP Tsjechië na ruzie

BRNO (ANP) - Motorcoureur Marco Bezzecchi mag zondag niet deelnemen aan de Grote Prijs van Tsjechië. Dat heeft de MotoGP bekendgemaakt. De Italiaanse leider in de WK-stand ging zaterdag tijdens de sprintrace onderuit, waarna zich een incident met de marshals op het circuit voordeed.

"Na een crash heb je marshals op het circuit die jouw machine probeerden op te halen geduwd en geslagen", luidt het oordeel van de wedstrijdjury dat te lezen is op de site van de MotoGP.

Bezzecchi zou zondag met zijn Aprilia starten vanaf de vierde plaats. Zijn eerste belager in de WK-stand, de Spanjaard Jorge Martín, zal vanaf de negende plaats starten. Pole is verrassend voor de Japanner Ai Ogura. Bezzecchi heeft 15 punten voorsprong op Martín, die bij een plek in de top 3 zondag de leiding kan overnemen in de MotoGP.