DEN HAAG (ANP) - Automobilisten met pech lijken vooralsnog weinig last te hebben van de staking bij de ANWB maandag. De ANWB en vakbond FNV laten weten dat genoeg medewerkers aan het werk zijn om iedereen te helpen en volgens de ANWB zijn de wachttijden tot nu toe niet opgelopen.

Medewerkers van de ANWB staken sinds maandagochtend 09.00 uur twaalf uur lang vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. "Tot nu toe kunnen we iedereen helpen zoals op een normale maandag", zegt een woordvoerster van de ANWB. Mogelijk verandert het beeld volgens haar later op de dag.

FNV en CNV moeten ervoor zorgen dat genoeg mensen werken om automobilisten met pech in gevaarlijke situaties te helpen, zoals mensen die langs de snelweg zijn gestrand. Dat is gelukt, laten de ANWB en FNV weten. De ANWB stapte vorige week naar de kortgedingrechter om dit te eisen. De rechter bepaalde dat de minimale bezetting bij de wegenwacht 12,5 procent moet zijn en bij de alarmcentrale 85 procent.