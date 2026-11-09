Maxime Meiland vindt het enorm jammer dat ze als eerste naar huis werd gestuurd in het nieuwe seizoen van het RTL 4-programma Expeditie Robinson. Toch heeft ze er enorm van genoten, schrijft de realityster maandag op Instagram.

"En toen zat mijn Expeditie Robinson-avontuur er ineens op…", stelt Meiland bij een reeks foto's uit het programma. "Wat heb ik genoten van dit bijzondere avontuur! Ik had dit voor geen goud willen missen. Maar wat baal ik ontzettend dat het op deze manier moest eindigen. Ik had zó graag nog veel langer willen blijven!"

Meiland raakte tijdens een van de proeven geblesseerd en werd later door haar medekampgenoten weggestemd. "Ondanks de enorme teleurstelling kijk ik terug op een ervaring die ik nooit meer zal vergeten", besluit ze.