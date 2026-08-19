Aziatische beurzen fors lager door verkoopgolf chipbedrijven

TOKIO (ANP) - De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag flink omlaag na de verliezen op Wall Street dinsdag. Ook in Azië zette de verkoopgolf van chipbedrijven verder door. Daarnaast werd de stemming op de beurzen gedrukt door onder meer een verdere stijging van de olieprijzen.

De Japanse Nikkei daalde met ruim 3 procent en de Zuid-Koreaanse beurs dook zelfs 5,8 procent omlaag. Dat kwam vooral door zware verliezen van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix (min 7 procent) en elektronicaconcern Samsung, dat 6 procent daalde.

De olieprijzen stegen woensdag voor de vierde dag op rij. Er zijn nog altijd geen tekenen van vooruitgang bij het vinden van een oplossing voor de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran.