Musicalversie 10 Things I Hate About You naar Broadway

De musicalbewerking van 10 Things I Hate About You gaat in augustus 2027 in première op Broadway. De productie bevat muziek van Carly Rae Jepsen en Ethan Gruska. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De musical is gebaseerd op de filmklassieker uit de jaren 90 met Heath Ledger en Julia Stiles in de hoofdrollen. Scriptschrijver van de musical is Lena Dunham, schrijver en hoofdrolspeler van de serie Girls, en Christopher Wheeldon verzorgt de regie en choreografie. De cast, exacte datum van de première en het Broadway-theater waar de productie zal plaatsvinden, zijn nog niet bekendgemaakt.

De film is een losse bewerking van het verhaal van De feeks wordt getemd door William Shakespeare en gaat over de rebelse Kat Stratford (Stiles), die het hof wordt gemaakt door Patrick Verona (Ledger). Verona wordt echter betaald om te daten met Kat door Cameron James (Joseph Gordon-Levitt), zodat hij met Kats jongere zusje Bianca (Larisa Oleynik) kan daten. Dit allemaal omdat de vader van de zussen de regel heeft dat Bianca alleen uit mag gaan als Kat dat ook doet.