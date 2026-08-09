DÜSSELDORF (ANP) - De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet vanwege een reeks bedreigingen dag en nacht worden beveiligd. Toch weigert Armin Papperger zich te laten intimideren, heeft hij gezegd in een zondag gepubliceerd interview met het Duitse persbureau dpa. "Dit werk moet nu eenmaal gebeuren, en wie de druk niet aankan, hoort niet thuis in deze functie."

Volgens dpa is het beveiligingsniveau van Papperger inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Friedrich Merz. De 63-jarige staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te allen tijde omringd door lijfwachten, zelfs op het hoofdkantoor van Rheinmetall in Düsseldorf. "Het is algemeen bekend dat mijn tuinhuisje in brand is gestoken en dat er demonstraties bij mijn huis zijn geweest."

Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne, dat wordt aangevallen door Rusland, en bouwt bovendien fabrieken in dat land. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst waarschuwde onlangs dat aanvallen op medewerkers niet zijn uit te sluiten.