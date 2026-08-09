TORONTO (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft drie weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in de nacht van zaterdag op zondag op het WTA-toernooi in het Canadese Toronto in de vierde ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova: 6-7 (3) 6-4 4-6.

Alexandrova, de nummer 19 van de wereld, won de eerste set via tiebreak. Sabalenka vocht zich in de tweede set terug in de wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat haar Russische opponente in de derde set haar derde matchpoint benutte.

De 28-jarige Sabalenka lijkt nog altijd op zoek naar haar goede vorm. Vorige maand strandde ze op Wimbledon in de vierde ronde tegen Naomi Osaka. Eerder in het jaar was op Roland Garros de kwartfinale het eindstation van de viervoudig grandslamwinnares.

De US Open begint op 30 augustus. De Belarussische won de laatste twee edities van het Amerikaanse grandslamtoernooi.