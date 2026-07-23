Bedrijfscontinuïteit steeds belangrijker door groeiende onzekerheid

Bedrijfscontinuïteit was vroeger vooral een onderwerp voor de IT-afdeling, maar nu staat dit onderwerp hoog op de agenda van iedereen met een eigen onderneming. De wereld om ons heen verandert snel en dat maakt organisaties op meerdere fronten kwetsbaar. Het belang van bedrijfscontinuïteit wordt steeds duidelijker naarmate meer bedrijven te maken krijgen met de gevolgen van uitval. Het nadeel: wanneer jij te maken krijgt met deze gevolgen, is het al te laat.

Economische onzekerheid blijft aanhouden

De Nederlandse economie staat er wisselend voor. Geopolitieke spanningen, aanhoudend hoge energiekosten en gestegen loonkosten zetten de winstgevendheid van veel bedrijven onder druk. Internationale handelsspanningen, zoals mogelijke importheffingen vanuit de Verenigde Staten, maken exporterende bedrijven extra kwetsbaar. Tegelijk fluctueren de laatste cijfers rondom het aantal faillissementen van maand tot maand, met zowel stijgingen als dalingen . Deze onvoorspelbaarheid is precies het probleem. Bedrijven kunnen niet meer uitgaan van een stabiele markt en zullen daarom zelf maatregelen moeten nemen om schokken op te vangen. Juist nu, wanneer de economische ontwikkeling moeilijk te voorspellen is, wordt bedrijfscontinuïteit gezien als topprioriteit.

Afhankelijkheid van leveranciers vergroot risico's

Veel organisaties zijn inmiddels sterk afhankelijk van externe leveranciers, zoals van software, cloudopslag, data of gespecialiseerde IT-dienstverlening. Die afhankelijkheid is op zich niet nieuw, maar de gevolgen ervan worden steeds duidelijker. Valt een leverancier weg door een faillissement, overname of technisch probleem, dan kan dat direct de bedrijfsvoering van de klant raken. Vooral bij maatwerksoftware of SaaS-oplossingen zonder lokaal alternatief is dat risico groot. Zonder toegang tot broncode of data kan een organisatie niet zomaar verder. Deze afhankelijkheid zorgt ervoor dat bedrijven opnieuw moeten kijken naar hoe goed zij beschermd zijn tegen risico's die buiten eigen invloedssfeer liggen.

Regelgeving verhoogt de druk op organisaties

Naast economische en operationele risico's speelt ook wetgeving een steeds grotere rol. De Cyberbeveiligingswet, die op 15 augustus 2026 in werking treedt, verplicht meer organisaties om hun digitale weerbaarheid serieus te nemen. Ook Europese regelgeving zoals NIS2 en DORA legt strengere eisen op aan sectoren die afhankelijk zijn van kritieke IT-systemen, zoals de financiële sector en de zorg. Toezichthouders verwachten dat bestuurders zich hiervan bewust zijn en er ook naar handelen. Voor veel organisaties betekent dit dat continuïteitsplanning nu een verplicht onderdeel van goed bestuur wordt. Wie hier niet op tijd op inspeelt, loopt naast operationeel risico ook het risico op sancties of reputatieschade.

Continuïteit staat hoger op de bestuurlijke agenda

Vroeger was het vooral een taak voor de IT-afdeling: zorgen dat systemen blijven draaien. Inmiddels is dat veranderd. Steeds meer directies houden zich er zelf mee bezig, omdat ze inzien dat het voortbestaan van hun organisatie iedereen aangaat en het bestuur persoonlijk verantwoordelijk kan worden gehouden. Toezichthouders en brancheorganisaties vinden ook dat bedrijven hier serieus mee om moeten gaan en dat het net zo belangrijk is als andere grote beslissingen binnen een bedrijf. Bedrijven denken nu vaker vooraf na over wat ze doen als er iets misgaat.

Dat kan zijn: een plan B als een systeem uitvalt, het checken hoe afhankelijk je bent van je leveranciers en duidelijke afspraken maken voor als een belangrijke partner er plotseling niet meer is. Continuïteit is dus niet langer iets waar je alleen over praat als het al te laat is. Het wordt steeds meer iets waar bedrijven gewoon standaard rekening mee houden.

Voorbereid zijn maakt het verschil