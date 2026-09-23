Begrotingstekort in eerste halfjaar hoogste sinds 2021

DEN HAAG (ANP) - Het begrotingstekort van de overheid is in de eerste helft van dit jaar gestegen tot 8 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is het grootste tekort in een eerste jaarhelft sinds 2021, toen Nederland kampte met de coronacrisis. In de eerste helft van vorig jaar was het tekort nog 5 miljard euro.

De overheid gaf in de eerste zes maanden van het jaar 273 miljard euro uit. Uitgaven aan sociale uitkeringen, goed voor bijna de helft, stegen met 8 miljard euro. De kosten om de overheid te laten draaien, zoals salarissen en de aankoop van spullen of diensten, stegen met 5 procent tot 92 miljard euro. Ook droeg Nederland 2 miljard euro meer af aan de Europese Unie.

Afgezet tegen de omvang van de economie bedroeg het tekort 1,9 procent, onder de binnen de EU afgesproken norm. De overheidsschuld kwam uit op 524 miljard euro, even hoog als eind 2025. Met 43,7 procent van het bbp is ook dat ruim onder het Europees afgesproken maximum.