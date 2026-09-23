Nederlandse economie groeit harder dan eerder berekend

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan eerder aangenomen. In de tweede berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het om 0,6 procent groei, terwijl het statistiekbureau eerder 0,4 procent groei meldde. Dat verschil zit vooral in een grotere export en meer uitgaven van consumenten.

Het CBS berekent de stijging van het bruto binnenlands product (bbp) altijd dertig dagen na de afloop van het kwartaal en komt 85 dagen na het kwartaal met de tweede berekening. Het komt vaak voor dat het groeicijfer wordt aangepast, doordat er dan meer informatie beschikbaar is.

Eind juli meldde het statistiekbureau dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal een groeiversnelling had, dankzij consumenten, uitgaven van de overheid en de handel met het buitenland.