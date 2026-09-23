Beleggers houden zich koest bij opening Wall Street

NEW YORK (ANP) - De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij de opening geen grote uitslagen zien. Beleggers deden het voorzichtig aan in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in de onderhandelingen over het beëindigen van het conflict in het Midden-Oosten. Ook kijken zij vooruit naar de belangrijke top tussen de VS en China, die donderdag plaatsvindt.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,2 procent lager op 51.771 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent op 7756 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent op 27.185 punten. Dinsdag eindigde de Nasdaq op een nieuwe recordstand.

De olieprijzen stonden rond de 100 dollar per vat. Dat gaf de markten wat rust, nadat Saudi-Arabië de activiteiten bij een belangrijke oliepijpleiding had hervat. Beurshandelaren wachten ondertussen op nieuws van Amerikaanse en Iraanse functionarissen, die dinsdag tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties met elkaar in gesprek waren. President Donald Trump heeft gezegd dat Amerikaanse functionarissen een "zeer goede ontmoeting" hadden gehad met de Iraanse delegatie. Het overleg duurde ongeveer drie uur.

Manchester United

Ondertussen wordt de Chinese president Xi Jinping later op de dag in Washington verwacht voor een staatsbezoek. Op de agenda staan onder meer het vorig jaar gesloten handelsbestand tussen de twee grootmachten, regels voor kunstmatige intelligentie en Amerikaanse wapenverkopen aan Taiwan. Naar verwachting spreekt Xi ook met verschillende topbestuurders, onder anderen van General Motors, Meta, Apple, Amazon en Tesla.

Beleggers moeten het doen met weinig richtinggevend bedrijfsnieuws. Zij reageerden wel op een bericht dat Royal Caribbean Cruises op het punt staat een deal te sluiten om voor 3 miljard dollar een belang van 50 procent te nemen in Sandals Resorts International. Dat is een keten van luxe all-inclusive resorts in het Caribisch gebied. Het aandeel Royal Caribbean Cruises verloor 2,7 procent.

Manchester United, met een beursnotering in New York, daalde 4,4 procent. De Engelse voetbalclub verwacht voor boekjaar 2027 een hogere omzet, mede door de deelname aan de Champions League. Tegelijkertijd zorgen de matige start in de Premier League en de onrust rond de clubleiding voor teleurstelling.