Geen uitgebreid selectieproces in zoektocht songfestivalartiest

De NPO komt niet met een uitgebreide selectieprocedure in de zoektocht naar een songfestivalartiest voor 2027. In verband met de al dringende tijd gaat het onafhankelijke NPO-team dat straks de inzending gaat verzorgen, zelf artiesten benaderen.

"We moeten nu vooral praktisch kijken", zegt NPO-mediadirecteur Jurre Bosman tegen het ANP. "Wie kan, wie wil en wie heeft een liedje? Over twee, drie maanden moeten we dat wel weten, want je hebt ook tijd nodig om de act verder klaar te maken en voor te bereiden."

De afgelopen maanden gingen al namen rond, zoals Davina Michelle. Bosman wil niet op individuele namen ingaan, maar erkent wel dat er belangstelling is. "Dat hoor ik ook. En dat is fijn, want uiteindelijk moet daar wel iemand of meerdere mensen gaan staan. Dat gaan we in de komende weken ontdekken."

Begroting

Dat de NPO nu met ingrijpende bezuinigingen te maken heeft, heeft geen invloed op het songfestival. Daar is volgens Bosman in de begroting rekening mee gehouden. Ook met het feit dat AVROTROS altijd met eigen omroepgeld de inzending verzorgde.

"Daar zijn middelen voor beschikbaar", verzekert Bosman. "Aan de ene kant is het songfestival een heel groot en duur evenement maar is het voor ons niet de allerduurste programmering. Zonder bedragen te noemen: het is geen issue, omdat we het songfestival echt belangrijk vinden in de programmering."

De Nederlandse songfestivalinzending wordt in 2027 een gezamenlijk project van de publieke omroepen, zoals ook grote evenementen als 3FM Serious Request en de NPO Radio 2 Top 2000 worden georganiseerd. Omroepen worden gevraagd met hun bestaande kennis bij te dragen. De NOS verzorgt als taakomroep de voorbeschouwing, het verslag en het commentaar. Wie dat gaan doen, is nog niet bekend.